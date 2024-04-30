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Зырянова Феодора Никифоровна

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

До 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877

Отец: Зырянов Никифор Кириллович

Мать: Зырянова -- Мария Димидовна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
12.04.1895

Дочь: Зырянова Дарья

Отец ребёнка: не указан

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
вне брака
Рождение ребёнка
25.05.1898

Дочь: Зырянова Александра

Отец ребёнка: не указан

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
вне брака МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Смерть
Неизвестно

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