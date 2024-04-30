Зырянова Феодора Никифоровна
Место рождения
Дата рожденияДо 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877
Рождение ребёнка
12.04.1895
Дочь: Зырянова Дарья
Отец ребёнка: не указан
вне брака
Рождение ребёнка
25.05.1898
Дочь: Зырянова Александра
Отец ребёнка: не указан
Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
вне брака МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Смерть
Неизвестно