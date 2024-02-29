Евдокия Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790 ст.

Дата смерти

До 1850 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Раскольница
Рождение ребёнка
1804 ст.

Сын: Матвей Евдокимов

Отец ребёнка: Евдоким Иванов

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Рождение ребёнка
27.05.1810 ст.

Сын: Ферапонт Евдокимов

Отец ребёнка: Евдоким Иванов

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Рождение ребёнка
1811 ст.

Дочь: Евдокия Евдокимова

Отец ребёнка: Евдоким Иванов

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольница
Рождение ребёнка
04.11.1813 ст.

Сын: Григорий Евдокимов

Отец ребёнка: Евдоким Иванов

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Рождение ребёнка
29.11.1818 ст.

Сын: Петр Евдокимов

Отец ребёнка: Евдоким Иванов

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Рождение ребёнка
20.05.1821 ст.

Дочь: Ирина Евдокимова

Отец ребёнка: Евдоким Иванов

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евдоким Иванов

Смерть
До 1850 ст.
Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
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