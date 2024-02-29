Евдокия Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790 ст.
Дата смертиДо 1850 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1804 ст.
Сын: Матвей Евдокимов
Отец ребёнка: Евдоким Иванов
Раскольник
Рождение ребёнка
27.05.1810 ст.
Сын: Ферапонт Евдокимов
Отец ребёнка: Евдоким Иванов
Раскольник
Рождение ребёнка
1811 ст.
Дочь: Евдокия Евдокимова
Отец ребёнка: Евдоким Иванов
Раскольница
Рождение ребёнка
04.11.1813 ст.
Сын: Григорий Евдокимов
Отец ребёнка: Евдоким Иванов
Раскольник
Рождение ребёнка
29.11.1818 ст.
Сын: Петр Евдокимов
Отец ребёнка: Евдоким Иванов
Раскольник
Рождение ребёнка
20.05.1821 ст.
Дочь: Ирина Евдокимова
Отец ребёнка: Евдоким Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евдоким Иванов
Смерть
До 1850 ст.