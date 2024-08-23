Кириллина Варвара Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.06.1899
Сын: Кириллин Фёдор Дмитриевич
Отец ребёнка: Кириллин Дмитрий Иванович
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Смерть
Неизвестно