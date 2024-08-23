Кириллина Варвара Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириллина Варвара Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1882 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кириллин Дмитрий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.06.1899

Сын: Кириллин Фёдор Дмитриевич

Отец ребёнка: Кириллин Дмитрий Иванович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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