Кузьмина Лидия Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузьмина Лидия Валентиновна

Кузьмина Лидия Валентиновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1957

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1957

Отец: Кошкин Валентин Павлович

Мать: Кошкина Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
25.04.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузьмин Евгений Вячеславович

Рождение ребёнка
09.11.1982

Дочь: Кузьмина Надежда Евгеньевна

Отец ребёнка: Кузьмин Евгений Вячеславович

Кострома, город Кострома, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьмин Евгений Вячеславович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close