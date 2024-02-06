Кузьмина Лидия Валентиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1957
Рождение ребёнка
25.04.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузьмин Евгений Вячеславович
Рождение ребёнка
09.11.1982
Дочь: Кузьмина Надежда Евгеньевна
Отец ребёнка: Кузьмин Евгений Вячеславович
Кострома, город Кострома, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно