Зиновия Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1726
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1743
Сын: (Черемовский) Василий Адрианов
Отец ребёнка: (Черемовский) Адриан Борисов
(Черемовский) Василий Адрианович (1743 — ?) Родился в семье пономаря села Христорождественского на Черемхе Рыбинского уезда Адриана Борисовича. Служил дьячком в том же селе. В 1802 году от должности у... Показать все
Рождение ребёнка
1753
Сын: Алексанндр Адрианов
Отец ребёнка: (Черемовский) Адриан Борисов
Рождение ребёнка
1757
Сын: (Черемовский) Семен Адрианов
Отец ребёнка: (Черемовский) Адриан Борисов
(Черемовский) Семен Адрианович (1757 — ?) Родился в семье пономаря села Христорождественского на Черемхе Рыбинского уезда Адриана Борисовича. В школах не обучался. 28 июля 1779 года по указу определен... Показать все
Рождение ребёнка
1758
Сын: (Черемовский) Иван Адрианов
Отец ребёнка: (Черемовский) Адриан Борисов
Рождение ребёнка
1765
Сын: (Черемовский) Тихон Адрианов
Отец ребёнка: (Черемовский) Адриан Борисов
Смерть
Неизвестно