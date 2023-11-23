Зиновия Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиновия Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1726

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: (Черемовский) Адриан Борисов

Рождение ребёнка
1743

Сын: (Черемовский) Василий Адрианов

Отец ребёнка: (Черемовский) Адриан Борисов

(Черемовский) Василий Адрианович (1743 — ?) Родился в семье пономаря села Христорождественского на Черемхе Рыбинского уезда Адриана Борисовича. Служил дьячком в том же селе. В 1802 году от должности у... Показать все
Рождение ребёнка
1753

Сын: Алексанндр Адрианов

Отец ребёнка: (Черемовский) Адриан Борисов

Рождение ребёнка
1757

Сын: (Черемовский) Семен Адрианов

Отец ребёнка: (Черемовский) Адриан Борисов

(Черемовский) Семен Адрианович (1757 — ?) Родился в семье пономаря села Христорождественского на Черемхе Рыбинского уезда Адриана Борисовича. В школах не обучался. 28 июля 1779 года по указу определен... Показать все
Рождение ребёнка
1758

Сын: (Черемовский) Иван Адрианов

Отец ребёнка: (Черемовский) Адриан Борисов

Рождение ребёнка
1765

Сын: (Черемовский) Тихон Адрианов

Отец ребёнка: (Черемовский) Адриан Борисов

Смерть
Неизвестно

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