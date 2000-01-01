Чередова Дарья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередова Дарья Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1860 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1885

Дочь: Екатерина Семёновна

Отец ребёнка: Чередов Семён Иванович

Рождение ребёнка
Около 1891

Сын: Чередов Павел Семёнович

Отец ребёнка: Чередов Семён Иванович

Рождение ребёнка
Около 1895

Дочь: Серафима Семёновна

Отец ребёнка: Чередов Семён Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Семён Иванович

Смерть
Неизвестно
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