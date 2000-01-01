Чередова Дарья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1885
Дочь: Екатерина Семёновна
Отец ребёнка: Чередов Семён Иванович
Рождение ребёнка
Около 1891
Отец ребёнка: Чередов Семён Иванович
Рождение ребёнка
Около 1895
Дочь: Серафима Семёновна
Отец ребёнка: Чередов Семён Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно