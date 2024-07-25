Силитикия Павловна (Андреевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Силитикия Павловна (Андреевна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.01.1890

Сын: Михаил?

Отец ребёнка: Плодистый Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
09.09.1892

Сын: Плодистый Иоаким Алексеевич

Отец ребёнка: Плодистый Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
23.12.1894

Сын: Зотик

Отец ребёнка: Плодистый Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
02.05.1898

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Плодистый Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
1899

Сын: Плодистый Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Плодистый Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
06.05.1900

Сын: Плодистый Дионисий Алексеевич

Отец ребёнка: Плодистый Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
1902

Сын: Плодистый Филипп Алексеевич

Отец ребёнка: Плодистый Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Меланья

Отец ребёнка: Плодистый Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
22.09.1904

Сын: Михаил

Отец ребёнка: Плодистый Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
08.07.1907

Сын: Федор

Отец ребёнка: Плодистый Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
05.05.1912

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Плодистый Алексей Михайлович

Смерть
Неизвестно

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