Силитикия Павловна (Андреевна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Михаил?
Отец ребёнка: Плодистый Алексей Михайлович
Сын: Плодистый Иоаким Алексеевич
Отец ребёнка: Плодистый Алексей Михайлович
Сын: Зотик
Отец ребёнка: Плодистый Алексей Михайлович
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Плодистый Алексей Михайлович
Сын: Плодистый Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Плодистый Алексей Михайлович
Сын: Плодистый Дионисий Алексеевич
Отец ребёнка: Плодистый Алексей Михайлович
Сын: Плодистый Филипп Алексеевич
Отец ребёнка: Плодистый Алексей Михайлович
Дочь: Меланья
Отец ребёнка: Плодистый Алексей Михайлович
Сын: Михаил
Отец ребёнка: Плодистый Алексей Михайлович
Сын: Федор
Отец ребёнка: Плодистый Алексей Михайлович
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Плодистый Алексей Михайлович