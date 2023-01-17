Пунга (Коханская) Клавдия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Коханский Иван Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Палапа Зинаида Григорьевна
Отец ребёнка: Пунга Григорий Гаврилович
Рождение ребёнка
1937
Сын: Пунга Анатолий Григорьевич
Отец ребёнка: Пунга Григорий Гаврилович
Рождение ребёнка
01.11.1949
Сын: Пунга Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Пунга Григорий Гаврилович
Смерть
Неизвестно