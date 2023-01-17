Пунга (Коханская) Клавдия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пунга (Коханская) Клавдия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Коханский Иван Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Палапа Зинаида Григорьевна

Отец ребёнка: Пунга Григорий Гаврилович

Павловка, Одеська область
Рождение ребёнка
1937

Сын: Пунга Анатолий Григорьевич

Отец ребёнка: Пунга Григорий Гаврилович

Павловка, Одеська область
Рождение ребёнка
01.11.1949

Сын: Пунга Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Пунга Григорий Гаврилович

Павловка, Одеська область
Смерть
Неизвестно
Павловка, Одеська область
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