Синцов Родион Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1724
Дата смерти1760
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: Синцов Иван Артемьевич
Деревня Плоская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Синцова Ефимия Родионовна
Мать ребёнка: Юрина Февронья Зиновьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Синцов Онуфрий Ануфрий Родионович
Мать ребёнка: Юрина Февронья Зиновьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Синцова Феодосия Родионовна
Мать ребёнка: Юрина Февронья Зиновьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Юрина Февронья Зиновьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1760