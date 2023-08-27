Синцов Родион Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синцов Родион Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1724

Дата смерти

1760

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: Синцов Иван Артемьевич

Мать: Синцова Екатерина Фадеевна

Деревня Плоская
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Синцова Ефимия Родионовна

Мать ребёнка: Юрина Февронья Зиновьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синцов Онуфрий Ануфрий Родионович

Мать ребёнка: Юрина Февронья Зиновьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Синцова Феодосия Родионовна

Мать ребёнка: Юрина Февронья Зиновьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синцов Семен Родионович

Мать ребёнка: Юрина Февронья Зиновьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юрина Февронья Зиновьевна

Смерть
1760

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