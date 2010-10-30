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Коптяева Анастасия Сергеевна
Коптяева Анастасия Сергеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.10.2010
Пол
Женский
Отец
Коптяев Сергей Леонидович
1972 г.р.
Мать
Коптяева (Мартьянова) Елена Александровна
1972 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.2010
Отец:
Коптяев Сергей Леонидович
Мать:
Коптяева Елена Александровна
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