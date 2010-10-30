Коптяева Анастасия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коптяева Анастасия Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.10.2010

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.2010

Отец: Коптяев Сергей Леонидович

Мать: Коптяева Елена Александровна

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