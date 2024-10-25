Анна Васильева 1783 — найти родственников по фамилии на Familio
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Анна Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1803 г.р.
Между 1809 и 1806 г.р.
1812 г.р.

Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1803

Сын: Конон Андреев

Отец ребёнка: Андрей Васильев

Рождение ребёнка
Между 1809 и 1806

Сын: Ермила Андреев

Отец ребёнка: Андрей Васильев

Рождение ребёнка
1812

Сын: Абрам Андреев

Отец ребёнка: Андрей Васильев

Смерть
Неизвестно

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