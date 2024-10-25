Анна Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1803
Сын: Конон Андреев
Отец ребёнка: Андрей Васильев
Рождение ребёнка
Между 1809 и 1806
Сын: Ермила Андреев
Отец ребёнка: Андрей Васильев
Рождение ребёнка
1812
Сын: Абрам Андреев
Отец ребёнка: Андрей Васильев
Смерть
Неизвестно