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Головченко Альберт Александрович

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Место рождения

Аксай, Аксайский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

21.03.1932

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1932

Отец: Головченков Александр Фёдорович

Мать: Головченкова Анна Гавриловна

Аксай, Аксайский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
12.01.1958

Дочь: Тарасова Татьяна Альбертовна

Мать ребёнка: Головченко Валентина Александровна

СССР, КазССР, Семипалатинская область, г. Аягуз
Рождение ребёнка
02.10.1960

Дочь: Коневских Лариса Альбертовна

Мать ребёнка: Головченко Валентина Александровна

СССР, КазССР, Семипалатинская область, г. Аягуз
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