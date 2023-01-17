Головченко Альберт Александрович
Место рождения
Дата рождения21.03.1932
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1932
Рождение ребёнка
12.01.1958
Дочь: Тарасова Татьяна Альбертовна
Мать ребёнка: Головченко Валентина Александровна
СССР, КазССР, Семипалатинская область, г. Аягуз
Рождение ребёнка
02.10.1960
Дочь: Коневских Лариса Альбертовна
Мать ребёнка: Головченко Валентина Александровна
СССР, КазССР, Семипалатинская область, г. Аягуз