Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Червяков Назар Клементьев
Мать: Ирина Григорьева
Рождение ребёнка
1842
Сын: Василий
Мать ребёнка: Афимия Сергеева
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Афимия Сергеева
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Афимия Сергеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Афимия Сергеева
Смерть
Неизвестно