Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Червяков Назар Клементьев

Мать: Ирина Григорьева

Рождение ребёнка
1842

Сын: Василий

Мать ребёнка: Афимия Сергеева

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Афимия Сергеева

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Афимия Сергеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афимия Сергеева

Смерть
Неизвестно
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