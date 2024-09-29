Карманова (Новикова) Феодосья Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карманова (Новикова) Феодосья Егоровна

Место рождения

Лихаревка

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карманов Данила Петрович

Отец ребёнка: Карманов Петр Артемьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Карманова) Анна Петровна

Отец ребёнка: Карманов Петр Артемьевич

Рождение ребёнка
1888

Сын: Карманов Сергей Петрович

Отец ребёнка: Карманов Петр Артемьевич

Смерть
Неизвестно

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