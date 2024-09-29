Карманова (Новикова) Феодосья Егоровна
Место рожденияЛихаревка
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Карманов Петр Артемьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Карманова) Анна Петровна
Отец ребёнка: Карманов Петр Артемьевич
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Карманов Петр Артемьевич
Смерть
Неизвестно