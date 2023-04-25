Резунова (Чуксина) Варвара Даниилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1856 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1856 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.09.1892 ст.
Насыпное, Феодосия, Республика Крым
Богородичной церкви селения Насыпкой. Поручители по жениху: Турецкоподданый Николай Михайлович Хаджиянин и Казак Иоанн Димитриев Супруж; Поручители по невесте: Феодосийский Мещанин Прокопий Иоаннов Ор... Показать все
Рождение ребёнка
24.01.1894 ст.
Дочь: Ризунова Ксения Трофимова
Отец ребёнка: Резунов Трофим Васильев
Петровка, Феодосийский уезд, Таврическая губерния
Рождение ребёнка
19.06.1897 ст.
Отец ребёнка: Резунов Трофим Васильев
Шубино, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
02.10.1899 ст.
Отец ребёнка: Резунов Трофим Васильев
Синицыно, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Смерть
Неизвестно