Резунова (Чуксина) Варвара Даниилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Резунова (Чуксина) Варвара Даниилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1856 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1856 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.09.1892 ст.

Муж: Резунов Трофим Васильев

Насыпное, Феодосия, Республика Крым
Богородичной церкви селения Насыпкой. Поручители по жениху: Турецкоподданый Николай Михайлович Хаджиянин и Казак Иоанн Димитриев Супруж; Поручители по невесте: Феодосийский Мещанин Прокопий Иоаннов Ор... Показать все
Рождение ребёнка
24.01.1894 ст.

Дочь: Ризунова Ксения Трофимова

Отец ребёнка: Резунов Трофим Васильев

Петровка, Феодосийский уезд, Таврическая губерния
Рождение ребёнка
19.06.1897 ст.

Сын: Резунов Иоанн Трофимов

Отец ребёнка: Резунов Трофим Васильев

Шубино, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
02.10.1899 ст.

Сын: Резунов Андрей Трофимов

Отец ребёнка: Резунов Трофим Васильев

Синицыно, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Смерть
Неизвестно

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