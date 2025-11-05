Зимина (Натёкина) Надежда 19.01.1963 — найти родственников по фамилии на Familio

Зимина (Натёкина) Надежда

Автор
АБ
Бунтин А.

женский, родилась 19.01.1963, Атмис, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

Отец
Натёкин Василий30.04.1927 г.р.
Мать
Натёкина (Дубенскова) Мария22.04.1932 г.р.
Супруги
Зимин НиколайНеизвестно г.р.
Дети
Горшкова (Зимина) Наталья30.03.1982 г.р.
Зимин Андрей13.10.1983 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1963

Отец: Натёкин Василий

Мать: Натёкина (Дубенскова) Мария

Атмис, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зимин Николай

Рождение ребёнка
30.03.1982

Дочь: Горшкова (Зимина) Наталья

Отец ребёнка: Зимин Николай

Рождение ребёнка
13.10.1983

Сын: Зимин Андрей

Отец ребёнка: Зимин Николай

Рождение ребёнка
10.11.1988

Сын: Зимин Сергей

Отец ребёнка: Зимин Николай

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