Зимина (Натёкина) Надежда
женский, родилась 19.01.1963, Атмис, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
ОтецНатёкин Василий30.04.1927 г.р.
МатьНатёкина (Дубенскова) Мария22.04.1932 г.р.
Супруги
Зимин НиколайНеизвестно г.р.
Дети
Горшкова (Зимина) Наталья30.03.1982 г.р.
Зимин Андрей13.10.1983 г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
19.01.1963
Отец: Натёкин Василий
Атмис, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зимин Николай
Рождение ребёнка
30.03.1982
Дочь: Горшкова (Зимина) Наталья
Отец ребёнка: Зимин Николай
Рождение ребёнка
13.10.1983
Сын: Зимин Андрей
Отец ребёнка: Зимин Николай
Рождение ребёнка
10.11.1988
Сын: Зимин Сергей
Отец ребёнка: Зимин Николай