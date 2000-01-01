Чанов Иван Фёдоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1670
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1670
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1696
Дочь: Авдотья Иванова
Мать ребёнка: Чанова Федотья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1701
Сын: Фёдоров Фетис Иванов
Мать ребёнка: Чанова Федотья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1704
Дочь: Ульяна Иванова
Мать ребёнка: Чанова Федотья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1706
Мать ребёнка: Чанова Федотья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1712
Мать ребёнка: Чанова Федотья Иванова
Смерть
Неизвестно