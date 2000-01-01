Чанов Иван Фёдоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чанов Иван Фёдоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1670

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1670

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1696

Дочь: Авдотья Иванова

Мать ребёнка: Чанова Федотья Иванова

Рождение ребёнка
Около 1701

Сын: Фёдоров Фетис Иванов

Мать ребёнка: Чанова Федотья Иванова

Рождение ребёнка
Около 1704

Дочь: Ульяна Иванова

Мать ребёнка: Чанова Федотья Иванова

Рождение ребёнка
Около 1706

Сын: Фёдоров Михайла Иванов

Мать ребёнка: Чанова Федотья Иванова

Рождение ребёнка
Около 1712

Сын: Фёдоров Прокофей Иванов

Мать ребёнка: Чанова Федотья Иванова

Смерть
Неизвестно
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