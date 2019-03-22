Часовникова (Савицкая) Валентина Степановна
Место рожденияБородулихинский район, 070000, Казахстан
Дата рождения27.11.1928
Дата смерти22.03.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Часовников Павел
Отец ребёнка: Часовников Геннадий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Часовников Геннадий
Рождение ребёнка
11.07.1959
Сын: Часовников Владимир
Отец ребёнка: Часовников Геннадий
Смерть
22.03.2019
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно