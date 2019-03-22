Часовникова (Савицкая) Валентина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Часовникова (Савицкая) Валентина Степановна

Место рождения

Бородулихинский район, 070000, Казахстан

Дата рождения

27.11.1928

Дата смерти

22.03.2019

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1927 г.р.

Дети

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Часовников Павел

Отец ребёнка: Часовников Геннадий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Часовников Геннадий

Рождение ребёнка
11.07.1959

Сын: Часовников Владимир

Отец ребёнка: Часовников Геннадий

Смерть
22.03.2019
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно

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