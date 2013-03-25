(Редкова) Людмила Александровна
Место рожденияг Белый Смоленской губернии
Дата рождения21.04.1928
Дата смерти25.03.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
21.04.1928
Отец: Редков Александр Васильевич
Мать: Редкова Антонина
г Белый Смоленской губернии
Награда
Неизвестно
Из-за оккупации г. Рузы немцами Людмила не училась в школе. 7-летку она заканчивала у своей тети Зинаиды Васильевны Редковой.
Смерть
25.03.2013
г. Верея Наро-Фоминского р-на Московской обл.
Похороны
Неизвестно
Московская обл. Наро-Фоминский р-н г. Верея, Вознесенское кладбище