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(Редкова) Людмила Александровна

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Место рождения

г Белый Смоленской губернии

Дата рождения

21.04.1928

Дата смерти

25.03.2013

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1928

Отец: Редков Александр Васильевич

Мать: Редкова Антонина

г Белый Смоленской губернии
Награда
Неизвестно
Из-за оккупации г. Рузы немцами Людмила не училась в школе. 7-летку она заканчивала у своей тети Зинаиды Васильевны Редковой.
Смерть
25.03.2013
г. Верея Наро-Фоминского р-на Московской обл.
Похороны
Неизвестно
Московская обл. Наро-Фоминский р-н г. Верея, Вознесенское кладбище
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