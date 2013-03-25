Из-за оккупации г. Рузы немцами Людмила не училась в школе. 7-летку она заканчивала у своей тети Зинаиды Васильевны Редковой.

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