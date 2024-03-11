Ёлкина Ефимия Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ёлкина Ефимия Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Сын: Ёлкин Григорий Никитович

Отец ребёнка: Ёлкин Никита Иванович

Рождение ребёнка
1838

Сын: Ёлкин Василий Никитович

Отец ребёнка: Ёлкин Никита Иванович

Рождение ребёнка
1840

Сын: Ёлкин Ефим Никитович

Отец ребёнка: Ёлкин Никита Иванович

Рождение ребёнка
1842

Сын: Ёлкин Арсений Николаевич

Отец ребёнка: Ёлкин Никита Иванович

Рождение ребёнка
1848

Сын: Ёлкин Иван Никитович

Отец ребёнка: Ёлкин Никита Иванович

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Ёлкина Ксения Никитовна

Отец ребёнка: Ёлкин Никита Иванович

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Ёлкина Акулина Никитовна

Отец ребёнка: Ёлкин Никита Иванович

Смерть
Неизвестно
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