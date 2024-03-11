Ёлкина Ефимия Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Ёлкин Никита Иванович
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Ёлкин Никита Иванович
Рождение ребёнка
1840
Сын: Ёлкин Ефим Никитович
Отец ребёнка: Ёлкин Никита Иванович
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Ёлкин Никита Иванович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Ёлкин Иван Никитович
Отец ребёнка: Ёлкин Никита Иванович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Ёлкина Ксения Никитовна
Отец ребёнка: Ёлкин Никита Иванович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Ёлкина Акулина Никитовна
Отец ребёнка: Ёлкин Никита Иванович
Смерть
Неизвестно