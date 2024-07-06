Потапов Астахей Тарасович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Потапов Виктор Астахеевич
Мать ребёнка: Потапова Эрна Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Потапова Эрна Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бакланова (Потапова) Вера Астахеевна
Мать ребёнка: Потапова Эрна Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Потапова Эрна Андреевна
Смерть
Неизвестно