Потапов Астахей Тарасович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Потапов Астахей Тарасович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

УТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Потапов Тарасий Ануфриевич

Мать: Потапова (Широкова) Капитолина Савельевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Потапов Виктор Астахеевич

Мать ребёнка: Потапова Эрна Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Потапов Юрий Астахеевич

Мать ребёнка: Потапова Эрна Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бакланова (Потапова) Вера Астахеевна

Мать ребёнка: Потапова Эрна Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потапова Эрна Андреевна

Смерть
Неизвестно

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