Аникин Семён Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: Яков Аникин
Мать: Пелагея Семёнова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Аникина) Анна Яковлева
Рождение ребёнка
1761
Дочь: (Аникина) Настасья Семёнова
Мать ребёнка: (Аникина) Анна Яковлева
Рождение ребёнка
1767
Дочь: (Аникина) Федора Семёнова
Мать ребёнка: (Аникина) Анна Яковлева
Смерть
Неизвестно