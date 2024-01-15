Аникин Семён Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАникин Семён Яковлев

Аникин Семён Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Яков Аникин

Мать: Пелагея Семёнова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Аникина) Анна Яковлева

Рождение ребёнка
1761

Дочь: (Аникина) Настасья Семёнова

Мать ребёнка: (Аникина) Анна Яковлева

Рождение ребёнка
1767

Дочь: (Аникина) Федора Семёнова

Мать ребёнка: (Аникина) Анна Яковлева

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.