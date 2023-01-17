Жарова Агафья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1804
Отец ребёнка: Жаров Никифор Афанасьев
Рождение ребёнка
Вычислено 1808
Сын: Жаров Иван Никифоров
Отец ребёнка: Жаров Никифор Афанасьев
Рождение ребёнка
28.03.1817
Дочь: Матрена Никифорова
Отец ребёнка: Жаров Никифор Афанасьев
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно