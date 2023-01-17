Жарова Агафья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жарова Агафья Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1775 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1804

Сын: Жаров Федор Никифоров

Отец ребёнка: Жаров Никифор Афанасьев

Рождение ребёнка
Вычислено 1808

Сын: Жаров Иван Никифоров

Отец ребёнка: Жаров Никифор Афанасьев

Рождение ребёнка
28.03.1817

Дочь: Матрена Никифорова

Отец ребёнка: Жаров Никифор Афанасьев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жаров Никифор Афанасьев

Смерть
Неизвестно
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