Останина (Лузина) Дарья Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Останина (Лузина) Дарья Никитина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

После 1875

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.01.1839 ст.

Муж: Останин Ларион Диомидов

1839 г. МК с. Кырчаны (жених поч. Плешковского 21 год/невеста поч. Кисаревского 24 года/поруч. крест. Нолинского уезда того же починка Михаил Иванов Нотракий Диомидов Широкие, Евфимий Диомидов Останин... Показать все
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Парасковья Ларионовна

Отец ребёнка: Останин Ларион Диомидов

Рождение ребёнка
1849

Сын: Останин Архип Ларионович

Отец ребёнка: Останин Ларион Диомидов

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Надежда Ларионовна

Отец ребёнка: Останин Ларион Диомидов

Смерть
После 1875
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