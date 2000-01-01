Останина (Лузина) Дарья Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиПосле 1875
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1839 ст.
1839 г. МК с. Кырчаны (жених поч. Плешковского 21 год/невеста поч. Кисаревского 24 года/поруч. крест. Нолинского уезда того же починка Михаил Иванов Нотракий Диомидов Широкие, Евфимий Диомидов Останин... Показать все
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Парасковья Ларионовна
Отец ребёнка: Останин Ларион Диомидов
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Останин Ларион Диомидов
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Надежда Ларионовна
Отец ребёнка: Останин Ларион Диомидов
Смерть
После 1875