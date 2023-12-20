Орлов Сергей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.10.1908
Дата смерти03.03.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1908
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Орлова ... Сергеевна
Мать ребёнка: Орлова Зинаида Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Орлов ... Сергеевич
Мать ребёнка: Орлова Клавдия Галактионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Орлова Зинаида Петровна
Рождение ребёнка
07.11.1933
Мать ребёнка: Орлова Зинаида Петровна
Смерть
03.03.1989