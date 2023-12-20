Орлов Сергей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлов Сергей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.10.1908

Дата смерти

03.03.1989

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1908

Отец: Орлов (Фонштейн) Михаил Степанович

Мать: Орлова (Киселева) Серафима Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Орлова ... Сергеевна

Мать ребёнка: Орлова Зинаида Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Орлов ... Сергеевич

Мать ребёнка: Орлова Клавдия Галактионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова Клавдия Галактионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова Зинаида Петровна

Рождение ребёнка
07.11.1933

Сын: Орлов Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Орлова Зинаида Петровна

Смерть
03.03.1989

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