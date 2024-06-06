Дёмин Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.11.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1960
Отец: Дёмин Николай Кириллович
Мать: Дёмина Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дёмин Никита Александрович
Мать ребёнка: Дёмина Татьяна неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.02.1983
Сын: Дёмин Сергей Александрович
Мать ребёнка: Дёмина Татьяна неизвестно