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Красиков Виктор Иванович
Красиков Виктор Иванович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1951
Дата смерти
2015
Пол
Мужской
Отец
Красиков Иван Александрович
1926 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951
Отец:
Красиков Иван Александрович
Мать: не указана
Смерть
2015
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