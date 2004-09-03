Сурикова (Полищук) Татьяна Ионикиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСурикова (Полищук) Татьяна Ионикиевна

Сурикова (Полищук) Татьяна Ионикиевна

Место рождения

Белая Калитва, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

28.11.1928

Дата смерти

03.09.2004

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Не указан

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1928

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Белая Калитва, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
25.09.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.10.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Нальчик, Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика
Смерть
03.09.2004

Мы используем куки для улучшения работы сайта.