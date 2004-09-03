Сурикова (Полищук) Татьяна Ионикиевна
Место рождения
Дата рождения28.11.1928
Дата смерти03.09.2004
ПолЖенский
Отец
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Мать
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МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1928
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
25.09.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.10.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Нальчик, Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика
Смерть
03.09.2004