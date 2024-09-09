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Фролов Роман Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фролов Федор Романович

Мать ребёнка: Фролова (Гущина) Ирина Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фролова (Гущина) Ирина Анатольевна

Рождение ребёнка
15.03.2005

Дочь: Фролова Анастасия Романовна

Мать ребёнка: Фролова (Гущина) Ирина Анатольевна

Рождение ребёнка
02.08.2013

Сын: Фролов Фёдор Романович

Мать ребёнка: Фролова (Гущина) Ирина Анатольевна

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