Фролов Роман Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Фролова (Гущина) Ирина Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.03.2005
Дочь: Фролова Анастасия Романовна
Мать ребёнка: Фролова (Гущина) Ирина Анатольевна
Рождение ребёнка
02.08.2013
Мать ребёнка: Фролова (Гущина) Ирина Анатольевна