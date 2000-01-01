Исмагил Рахимкул-улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исмагил Рахимкул-улы

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Отец

1768 г.р.

Мать

1796 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Рахимкул Тимербай-улы

Мать: Гульшатбану

Смерть
1855
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