Падчуров Степан Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Падчуров Степан Никифорович

Место рождения

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

До 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1883 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Падчурова -- Екатерина Фёдоровна

Рождение ребёнка
29.08.1901

Дочь: Падчурова Наталья Степановна

Мать ребёнка: Падчурова -- Екатерина Фёдоровна

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Смерть
Неизвестно

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