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Горников Ефим Матвеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горников Матвей Иванов

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горникова Пелагея Трофимова

Рождение ребёнка
04.12.1898

Сын: Горников Николай Ефимов

Мать ребёнка: Горникова Пелагея Трофимова

Рождение ребёнка
03.08.1902

Сын: Горников Григорий Ефимов

Мать ребёнка: Горникова Пелагея Трофимова

Меловатка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
29.10.1905

Сын: Горников Козьма Ефимов

Мать ребёнка: Горникова Пелагея Трофимова

Рождение ребёнка
14.11.1910

Дочь: (Горникова) Анна Ефимова

Мать ребёнка: Горникова Пелагея Трофимова

Меловатка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно

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