Калинина Марья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти03.08.1910 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.05.1877 ст.
Сын: Калинин Иван Константинович
Отец ребёнка: Калинин Константин Степанович
Рождение ребёнка
14.08.1881 ст.
Сын: Калинин Павел Константинович
Отец ребёнка: Калинин Константин Степанович
Рождение ребёнка
25.10.1882 ст.
Сын: Калинин Михаил Константинович
Отец ребёнка: Калинин Константин Степанович
Рождение ребёнка
20.10.1884 ст.
Дочь: Калинина Анна Константиновна
Отец ребёнка: Калинин Константин Степанович
Рождение ребёнка
13.01.1886 ст.
Сын: Калинин Василий Константинович
Отец ребёнка: Калинин Константин Степанович
Рождение ребёнка
28.08.1888 ст.
Дочь: Калинина Вера Константиновна
Отец ребёнка: Калинин Константин Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Толмачёва Елена Константиновна
Отец ребёнка: Калинин Константин Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калинина Ольга Константиновна
Отец ребёнка: Калинин Константин Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калинин Алексей Константинович
Отец ребёнка: Калинин Константин Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.08.1910 ст.