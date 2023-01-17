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Калинина Марья Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

03.08.1910 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.05.1877 ст.

Сын: Калинин Иван Константинович

Отец ребёнка: Калинин Константин Степанович

Белозерск, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.08.1881 ст.

Сын: Калинин Павел Константинович

Отец ребёнка: Калинин Константин Степанович

Белозерск, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.10.1882 ст.

Сын: Калинин Михаил Константинович

Отец ребёнка: Калинин Константин Степанович

Белозерск, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.10.1884 ст.

Дочь: Калинина Анна Константиновна

Отец ребёнка: Калинин Константин Степанович

Белозерск, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.01.1886 ст.

Сын: Калинин Василий Константинович

Отец ребёнка: Калинин Константин Степанович

Белозерск, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.08.1888 ст.

Дочь: Калинина Вера Константиновна

Отец ребёнка: Калинин Константин Степанович

Белозерск, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Толмачёва Елена Константиновна

Отец ребёнка: Калинин Константин Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калинина Ольга Константиновна

Отец ребёнка: Калинин Константин Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калинин Алексей Константинович

Отец ребёнка: Калинин Константин Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калинин Константин Степанович

Смерть
03.08.1910 ст.
Белозерск, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
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