Дементий Александрович
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Александр Григорьевич
Мать: Василиса Ивановна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Анна Дементьевна
Мать ребёнка: Ульяна Захаровна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Василий Дементьевич
Мать ребёнка: Ульяна Захаровна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Афанасья Дементьевна
Мать ребёнка: Ульяна Захаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Захаровна
Смерть
Неизвестно