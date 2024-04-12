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Дементий Александрович

Место рождения

Дроздово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Александр Григорьевич

Мать: Василиса Ивановна

Дроздово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Анна Дементьевна

Мать ребёнка: Ульяна Захаровна

Глухое, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1848

Сын: Василий Дементьевич

Мать ребёнка: Ульяна Захаровна

Глухое, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Афанасья Дементьевна

Мать ребёнка: Ульяна Захаровна

Глухое, Вологодский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Захаровна

Смерть
Неизвестно
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