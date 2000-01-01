Шестакова (Шутова) Акилина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестакова (Шутова) Акилина

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Место рождения

Шухруповская волость деревня КуренскаЯ

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1828 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Шухруповская волость деревня КуренскаЯ
Рождение ребёнка
24.05.1859

Сын: Шестаков Симеон

Отец ребёнка: Шестаков Стефан

д.Ленская Туринский уезд Тобольской губернии Жуковская волость
Рождение ребёнка
22.10.1866

Сын: Шестаков Яков

Отец ребёнка: Шестаков Стефан

д.Ленская Туринский уезд Тобольской губернии Жуковская волость
Рождение ребёнка
04.12.1870

Дочь: Варвара

Отец ребёнка: Шестаков Стефан

д.Ленская Туринский уезд Тобольской губернии Жуковская волость
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестаков Стефан

Смерть
Неизвестно
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