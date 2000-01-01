Шестакова (Шутова) Акилина
Место рожденияШухруповская волость деревня КуренскаЯ
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Шухруповская волость деревня КуренскаЯ
Рождение ребёнка
24.05.1859
Сын: Шестаков Симеон
Отец ребёнка: Шестаков Стефан
д.Ленская Туринский уезд Тобольской губернии Жуковская волость
Рождение ребёнка
22.10.1866
Сын: Шестаков Яков
Отец ребёнка: Шестаков Стефан
д.Ленская Туринский уезд Тобольской губернии Жуковская волость
Рождение ребёнка
04.12.1870
Дочь: Варвара
Отец ребёнка: Шестаков Стефан
д.Ленская Туринский уезд Тобольской губернии Жуковская волость
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шестаков Стефан
Смерть
Неизвестно