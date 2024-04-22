Кваченков Гавриил Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКваченков Гавриил Иванов

Кваченков Гавриил Иванов

Место рождения

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния

Дата рождения

Около 1872 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1780 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Восприемник
09.09.1895 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Федор Леонтьев Кваченков
Бракосочетание
15.09.1897 ст.

Жена: Кваченкова Евгения Иванова

Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Восприемник
31.10.1898 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Елизавета Леонтьевна Кваченкова
Рождение ребёнка
21.02.1900 ст.

Дочь: Александра Гавриловна

Мать ребёнка: Кваченкова Евгения Иванова

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Восприемник
14.01.1901 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Петр Леонтьев Кваченков
Восприемник
07.01.1910 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Анастасия Григорьевна Кваченкова
Восприемник
18.12.1911 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Зоя Григорьевна Кваченкова
Место жительства
Неизвестно
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Смерть
Неизвестно
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close