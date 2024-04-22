Кваченков Гавриил Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1872 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872 ст.
Восприемник
09.09.1895 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Федор Леонтьев Кваченков
Бракосочетание
15.09.1897 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Восприемник
31.10.1898 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Елизавета Леонтьевна Кваченкова
Рождение ребёнка
21.02.1900 ст.
Дочь: Александра Гавриловна
Мать ребёнка: Кваченкова Евгения Иванова
Восприемник
14.01.1901 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Петр Леонтьев Кваченков
Восприемник
07.01.1910 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Анастасия Григорьевна Кваченкова
Восприемник
18.12.1911 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Зоя Григорьевна Кваченкова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно