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Лукин Юрий Николаевич

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Место рождения

Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область

Дата рождения

14.10.1930

Дата смерти

02.01.2000

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1907 г.р.

Жена

1941 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1930

Отец: Лукин Николай Васильевич

Мать: Лукина Антонина Николаевна

Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
10.08.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лукина Юлия Георгиевна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукина Юлия Георгиевна

Смерть
02.01.2000
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