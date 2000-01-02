Лукин Юрий Николаевич
Место рождения
Дата рождения14.10.1930
Дата смерти02.01.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1930
Рождение ребёнка
10.08.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лукина Юлия Георгиевна
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукина Юлия Георгиевна
Смерть
02.01.2000