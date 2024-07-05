Фомина Екатерина Ивановна 1798 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фомина Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1797 г.р.

Дети

Около 1819 г.р.
Около 1821 г.р.
1823 г.р.
1824 г.р.
1827 г.р.
1830 г.р.

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фомин Трифон

Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: (Фомин) Мария

Отец ребёнка: Фомин Трифон

Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Фомин Петр

Отец ребёнка: Фомин Трифон

Рождение ребёнка
1823

Сын: Фомин Иван

Отец ребёнка: Фомин Трифон

https://ya.ru/archive/catalog/c456bbdc-bf3d-4bf4-b4e3-9cdbecc793d5/62
Рождение ребёнка
1824

Сын: Фомин Моисей

Отец ребёнка: Фомин Трифон

Рождение ребёнка
1827

Сын: Фомин Давид

Отец ребёнка: Фомин Трифон

Рождение ребёнка
1830

Сын: Фомин Григорий

Отец ребёнка: Фомин Трифон

Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Фомин) Ольга

Отец ребёнка: Фомин Трифон

Рождение ребёнка
Между 1838 и 1839

Сын: Фомин Ефим (Евфимий)

Отец ребёнка: Фомин Трифон

Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Фомин) Надежда

Отец ребёнка: Фомин Трифон

Смерть
Неизвестно

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