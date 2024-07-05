Фомина Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фомин Трифон
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: (Фомин) Мария
Отец ребёнка: Фомин Трифон
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Фомин Петр
Отец ребёнка: Фомин Трифон
Рождение ребёнка
1823
Сын: Фомин Иван
Отец ребёнка: Фомин Трифон
https://ya.ru/archive/catalog/c456bbdc-bf3d-4bf4-b4e3-9cdbecc793d5/62
Рождение ребёнка
1824
Сын: Фомин Моисей
Отец ребёнка: Фомин Трифон
Рождение ребёнка
1827
Сын: Фомин Давид
Отец ребёнка: Фомин Трифон
Рождение ребёнка
1830
Сын: Фомин Григорий
Отец ребёнка: Фомин Трифон
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Фомин) Ольга
Отец ребёнка: Фомин Трифон
Рождение ребёнка
Между 1838 и 1839
Сын: Фомин Ефим (Евфимий)
Отец ребёнка: Фомин Трифон
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Фомин) Надежда
Отец ребёнка: Фомин Трифон
Смерть
Неизвестно