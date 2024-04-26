Ахременко (Кимасова) Дина Гавриловна
Место рождения
Дата рождения01.01.1930
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1930
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ахременко) Галина Петровна
Отец ребёнка: Ахременко Пётр Демьянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ахременко Пётр Демьянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ахременко Пётр Демьянович
Бракосочетание
Неизвестно