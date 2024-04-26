Ахременко (Кимасова) Дина Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахременко (Кимасова) Дина Гавриловна

Место рождения

Риддер, городская администрация Риддер, Восточно-Казахстанская область

Дата рождения

01.01.1930

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

1911 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1930

Отец: Кимасов Гавриил Парфенович

Мать: Кимасова (Киселёва) Татьяна Георгиевна

Риддер, городская администрация Риддер, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ахременко) Галина Петровна

Отец ребёнка: Ахременко Пётр Демьянович

Риддер, городская администрация Риддер, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахременко Пётр Демьянович

Риддер, городская администрация Риддер, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахременко Пётр Демьянович

Риддер, городская администрация Риддер, Восточно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ахременко Пётр Демьянович

Риддер, городская администрация Риддер, Восточно-Казахстанская область

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