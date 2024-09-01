Яблонский Войцех — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яблонский Войцех

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1866

Сын: Яблонский Осип

Мать ребёнка: не указана

Минск, Минск
Рождение ребёнка
1867

Сын: Яблонский Иосиф

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Яблонска Теофила

Мать ребёнка: не указана

Минск, Минск
Смерть
Неизвестно

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