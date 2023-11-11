Наседкин Роман Михайлович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1842
Дата смерти26.02.1916 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1842
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1864
Мать ребёнка: Наседкина Екатерина Давыдовна
Рождение ребёнка
09.02.1868 ст.
Сын: Наседкин Иннокентий Романович
Мать ребёнка: Наседкина Екатерина Давыдовна
Рождение ребёнка
14.09.1869 ст.
Дочь: (Наседкина) Любовь Романовна
Мать ребёнка: Наседкина Екатерина Давыдовна
Рождение ребёнка
19.04.1873 ст.
Дочь: (Наседкина) Александра Романовна
Мать ребёнка: Наседкина Екатерина Давыдовна
Рождение ребёнка
10.01.1880
Сын: Наседкин Антоний Романович
Мать ребёнка: Наседкина Екатерина Давыдовна
Смерть
26.02.1916 ст.