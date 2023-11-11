Наседкин Роман Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаседкин Роман Михайлович

Наседкин Роман Михайлович

Место рождения

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

Вычислено 1842

Дата смерти

26.02.1916 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1842

Отец: Наседкин Михаил Иванович

Мать: Наседкина (Тайшина) Соломонида Абрамовна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наседкина Екатерина Давыдовна

Рождение ребёнка
Вычислено 1864

Сын: Наседкин Петр Романович

Мать ребёнка: Наседкина Екатерина Давыдовна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
09.02.1868 ст.

Сын: Наседкин Иннокентий Романович

Мать ребёнка: Наседкина Екатерина Давыдовна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
14.09.1869 ст.

Дочь: (Наседкина) Любовь Романовна

Мать ребёнка: Наседкина Екатерина Давыдовна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
19.04.1873 ст.

Дочь: (Наседкина) Александра Романовна

Мать ребёнка: Наседкина Екатерина Давыдовна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
10.01.1880

Сын: Наседкин Антоний Романович

Мать ребёнка: Наседкина Екатерина Давыдовна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
26.02.1916 ст.
Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.