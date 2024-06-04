Афанасий Карпов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1760
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760
Отец: не указан
Мать: Агафья Афанасьева
Рождение ребёнка
1786
Сын: Василий
Мать ребёнка: Агафья Яковлева
Рождение ребёнка
1789
Сын: Ефим
Мать ребёнка: Агафья Яковлева
Рождение ребёнка
1791
Сын: Иван
Мать ребёнка: Агафья Яковлева
Рождение ребёнка
1794
Сын: Артемий
Мать ребёнка: Агафья Яковлева
Исповедная роспись Ф.19/112/505/стр.476
Рождение ребёнка
1796
Сын: Никифор
Мать ребёнка: Агафья Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Иосиф Афанасьев
Мать ребёнка: Агафья Яковлева
Смерть
Неизвестно