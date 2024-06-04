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Афанасий Карпов

Место рождения

Дерново, Усадище-Масельская волость, Новоладожский уезд

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1716 г.р.

Дети

1786 г.р.
1789 г.р.
1791 г.р.
1794 г.р.
1796 г.р.
Около 1803 г.р.

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ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: не указан

Мать: Агафья Афанасьева

Дерново, Усадище-Масельская волость, Новоладожский уезд
Рождение ребёнка
1786

Сын: Василий

Мать ребёнка: Агафья Яковлева

Рождение ребёнка
1789

Сын: Ефим

Мать ребёнка: Агафья Яковлева

Рождение ребёнка
1791

Сын: Иван

Мать ребёнка: Агафья Яковлева

Рождение ребёнка
1794

Сын: Артемий

Мать ребёнка: Агафья Яковлева

Исповедная роспись Ф.19/112/505/стр.476
Рождение ребёнка
1796

Сын: Никифор

Мать ребёнка: Агафья Яковлева

Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Иосиф Афанасьев

Мать ребёнка: Агафья Яковлева

Дерново, Усадище-Масельская волость, Новоладожский уезд
Смерть
Неизвестно

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