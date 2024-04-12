Оглоблин (приемыш) Михаил Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оглоблин (приемыш) Михаил Филиппович

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Оглоблин (сослан В 1831) Филипп Прокофьевич

Мать: Оглоблина Мавра

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Оглоблин - Бастрыкин Климентий Михайлович

Мать ребёнка: Оглоблина Степанида Тимофеевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Александра Михайловна

Мать ребёнка: Оглоблина Степанида Тимофеевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
02.03.1846

Сын: Оглоблин Василий Михайлович

Мать ребёнка: Оглоблина Степанида Тимофеевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Оглоблина Степанида Тимофеевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: Оглоблина Степанида Тимофеевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оглоблина Степанида Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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