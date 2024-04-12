Оглоблин (приемыш) Михаил Филиппович
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Рождение ребёнка
1838
Сын: Оглоблин - Бастрыкин Климентий Михайлович
Мать ребёнка: Оглоблина Степанида Тимофеевна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Александра Михайловна
Мать ребёнка: Оглоблина Степанида Тимофеевна
Рождение ребёнка
02.03.1846
Сын: Оглоблин Василий Михайлович
Мать ребёнка: Оглоблина Степанида Тимофеевна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Оглоблина Степанида Тимофеевна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: Оглоблина Степанида Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно