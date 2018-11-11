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Румянцева Нина Сергеевна

Место рождения

Крапивинцы (Малый Лунгуш)

Дата рождения

13.12.1928

Дата смерти

11.11.2018

Пол

Женский

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1928

Отец: Суслов Сергей Андреевич

Мать: Лаетина Епистимия Иосифовна

Крапивинцы (Малый Лунгуш)
Рождение ребёнка
26.04.1949

Дочь: Медведева Любовь Анатольевна

Отец ребёнка: Румянцев Анатолий Сергеевич

Кировск, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
03.05.1951

Сын: Румянцев Александр Анатольевич

Отец ребёнка: Румянцев Анатолий Сергеевич

Кировск, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Румянцев Анатолий Сергеевич

Кировск, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
11.11.2018
Луга, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Причина смерти: Инсульт
Похороны
2018
Луга, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
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