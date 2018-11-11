Румянцева Нина Сергеевна
Место рожденияКрапивинцы (Малый Лунгуш)
Дата рождения13.12.1928
Дата смерти11.11.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1928
Крапивинцы (Малый Лунгуш)
Рождение ребёнка
26.04.1949
Дочь: Медведева Любовь Анатольевна
Отец ребёнка: Румянцев Анатолий Сергеевич
Рождение ребёнка
03.05.1951
Сын: Румянцев Александр Анатольевич
Отец ребёнка: Румянцев Анатолий Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.11.2018
Причина смерти: Инсульт
Похороны
2018