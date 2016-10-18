Селиванов Геннадий Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селиванов Геннадий Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.02.1953

Дата смерти

18.10.2016

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1953

Отец: Селиванов Илья Николаевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.02.1983

Сын: Селиванов Виктор Геннадьевич

Мать ребёнка: Селиванова Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
01.02.1986

Сын: Селиванов Дмитрий Геннадьевич

Мать ребёнка: Селиванова Ольга Васильевна

Смерть
18.10.2016
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