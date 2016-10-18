Селиванов Геннадий Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.02.1953
Дата смерти18.10.2016
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1953
Отец: Селиванов Илья Николаевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.02.1983
Сын: Селиванов Виктор Геннадьевич
Мать ребёнка: Селиванова Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
01.02.1986
Сын: Селиванов Дмитрий Геннадьевич
Мать ребёнка: Селиванова Ольга Васильевна
Смерть
18.10.2016