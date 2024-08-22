Елена Никитична
Место рожденияЛохново
Дата рождения17.05.1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1852
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Некрасова) Анна Кондратьевна
Отец ребёнка: Некрасов Кондратий Николаевич
Бракосочетание
09.07.1873
Рождение ребёнка
04.11.1874
Дочь: (Некрасова) Синклитикия Кондратьевна
Отец ребёнка: Некрасов Кондратий Николаевич
Рождение ребёнка
15.09.1876
Дочь: (Некрасова) Вера Кондратьевна
Отец ребёнка: Некрасов Кондратий Николаевич
Рождение ребёнка
08.03.1879
Дочь: (Некрасова) Александра Кондратьевна
Отец ребёнка: Некрасов Кондратий Николаевич
Рождение ребёнка
30.04.1881
Сын: Некрасов Николай Кондратьевич
Отец ребёнка: Некрасов Кондратий Николаевич
Рождение ребёнка
25.09.1884
Сын: Некрасов Григорий Кондратьевич
Отец ребёнка: Некрасов Кондратий Николаевич
Смерть
Неизвестно