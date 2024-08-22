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Елена Никитична

Место рождения

Лохново

Дата рождения

17.05.1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1852

Отец: не указан

Мать: Смоленская Анна Емельянова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Некрасова) Анна Кондратьевна

Отец ребёнка: Некрасов Кондратий Николаевич

Лохново, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
09.07.1873

Муж: Некрасов Кондратий Николаевич

Лохново, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
04.11.1874

Дочь: (Некрасова) Синклитикия Кондратьевна

Отец ребёнка: Некрасов Кондратий Николаевич

Лохново, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
15.09.1876

Дочь: (Некрасова) Вера Кондратьевна

Отец ребёнка: Некрасов Кондратий Николаевич

Лохново, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
08.03.1879

Дочь: (Некрасова) Александра Кондратьевна

Отец ребёнка: Некрасов Кондратий Николаевич

Лохново, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
30.04.1881

Сын: Некрасов Николай Кондратьевич

Отец ребёнка: Некрасов Кондратий Николаевич

Лохново, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
25.09.1884

Сын: Некрасов Григорий Кондратьевич

Отец ребёнка: Некрасов Кондратий Николаевич

Лохново, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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