Медведева Маремьяна Диянова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1819
Сын: Медведев Филипп Евдокимович
Отец ребёнка: Медведев Евдоким Потапович
Педунцево, Муравьищенская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Медведев Арсений Евдокимович
Отец ребёнка: Медведев Евдоким Потапович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно