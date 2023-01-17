Медведева Маремьяна Диянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведева Маремьяна Диянова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1799 г.р.

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Медведев Филипп Евдокимович

Отец ребёнка: Медведев Евдоким Потапович

Педунцево, Муравьищенская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Медведев Арсений Евдокимович

Отец ребёнка: Медведев Евдоким Потапович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Медведев Евдоким Потапович

Смерть
Неизвестно
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