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Сабиров Шакир

Место рождения

Верхние Лащи,Янтугановская волость Буинского уезда Симбирской губернии

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1862 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1906 г.р.

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Бахтияров Шарафетдин

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Магсума

Рождение ребёнка
1929

Дочь: (Сабирова) Сада

Мать ребёнка: Магсума

Рождение ребёнка
1931

Дочь: (Сабирова) Рагина

Мать ребёнка: Магсума

Рождение ребёнка
05.06.1937

Дочь: (Сабирова) Савия

Мать ребёнка: Магсума

Смерть
Неизвестно

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