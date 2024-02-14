Сабиров Шакир
Место рожденияВерхние Лащи,Янтугановская волость Буинского уезда Симбирской губернии
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Бахтияров Шарафетдин
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Магсума
Рождение ребёнка
1929
Дочь: (Сабирова) Сада
Мать ребёнка: Магсума
Рождение ребёнка
1931
Дочь: (Сабирова) Рагина
Мать ребёнка: Магсума
Рождение ребёнка
05.06.1937
Дочь: (Сабирова) Савия
Мать ребёнка: Магсума
Смерть
Неизвестно