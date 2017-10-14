Федякова Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федякова Любовь Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1976

Пол

Женский

Отец

1950 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1976

Отец: Федяков Иван Васильевич

Мать: не указана

1975-1976
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