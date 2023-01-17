Аляпскова Варвара Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аляпскова Варвара Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.06.1894 ст.

Сын: Аляпсков Пётр Константинович

Отец ребёнка: Аляпсков Константин Иванович

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Козлова Мария Константиновна

Отец ребёнка: Аляпсков Константин Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аляпсков Константин Иванович

Место жительства
Неизвестно
Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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