Аляпскова Варвара Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.06.1894 ст.
Сын: Аляпсков Пётр Константинович
Отец ребёнка: Аляпсков Константин Иванович
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Козлова Мария Константиновна
Отец ребёнка: Аляпсков Константин Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно